Десятиметровый пирог из яблок станет изюминкой X Межрегионального гастрономического фестиваля событийного туризма «Раненбургское застолье», который пройдет в Чаплыгине 28-29 июля. Это традиционное угощение для гостей праздника ежегодно увеличивается на один метр, так что его длина соответствует тому, сколько раз фестиваль уже проводился. Им угощают всех присутствующих. В этом году это событие пройдет на улице Советской в 10.30 в субботу. Но кто не успеет – не беда. На фестивале будет еще много всего интересного.

Уже в пятницу череду праздничных событий откроет Город мастеров, Костюмированные прогулки, Детская кулинарная школа и Кукольный двор в Нижнем парке. В 20.00 начнется музыкально-драматическая поэма об истории города «Откуда есть пошла Земля Раненбургская», а в 21.00 – показательные выступления клубов военно-исторической реконструкции.

В субботу арт-пространства будут работать на улице Советской, в Нижнем и Городском парках. В программе ярмарка местных сельхозкооперативов, изделий народных промыслов и сувениров, музейные площадки, выставки, фотозоны, чайная поляна, конкурс гармонистов и частушечниц. Из вкусного – Резиденция мирового повара, где будет накрыт царский стол и представлены традиционные блюда сельских поселений района, конкурс поваров. Под занавес запланирован вечер отдыха с муниципальным духовым оркестром и концертная программа.

«Этот фестиваль уже обзавелся постоянными почитателями, которые каждый год стараются попасть на него. Кроме того, он привлекает все новых и новых гостей. Гастрономические фестивали и гастротуризм вообще становятся трендом и не только в нашем регионе, но и в стране. Народ голосует за такие мероприятия массовостью», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.