Десятки предприятий страны работают на станках липецкой фирмы

Компания ЗИНТЕМ, специализирующаяся на изготовлении станков для профлиста, работает в Липецке с 2019 года. За это время предприятие сделало 141 станок для заводов и цехов России и ближнего зарубежья. С учетом того, что некоторые заказчики получили по несколько станков, в ЗИНТЕМ считают, что обеспечили работой не меньше полусотни предприятий.

Станки липецкой компании обрабатывают и прокатывают металлический лист, меняя его форму. На выходе получается металлопрофиль для заборов, фасадов, кровли, сайдинга, сэндвич-панелей, строительных перегородок, каркасов теплиц, дорожных ограждений, труб и так далее. В числе самых необычных заказов – профиль для грузовых кузовов и жилых бытовок. Последние, к слову, были нужны для рабочих космодрома «Байконур».

Липецкое производство автоматизированных профилегибочных линий не является эксклюзивным. Такую же продукцию выпускают как в РФ, так и в Китае. Особенности липецкого предприятия – наличие собственного конструкторского бюро, способного взяться за любой индивидуальный проект, и полная независимость от привозных комплектующих. Все детали, включая электронику и пульты управления, изготавливают самостоятельно. Также заказчику гарантируют наладку оборудования и техподдержку. Как результат – ЗИМТЕМ входит в тройку лучших компаний в стране среди подобных предприятий.

«Станкостроение – крайне нужная отрасль экономики, обеспечивающая развитие и модернизацию всех других производств. Радует, что среди липецких станкостроительных компаний есть примеры успешного переориентирования на отечественное сырье и локализации производства. Это обезопасит от многих рисков», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.