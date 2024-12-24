Юбилейное событийное мероприятие «Отъезжее поле» состоялось в десятый раз в деревне Масловка на берегу Дона и собрало около 2000 жителей Липецкой области и гостей. Второй год подряд фестиваль проходит в духе патриотизма, а главный акцент делается на событиях специальной военной операции. Например, волонтёры из Липецка, поселка Лев Толстой, Лебедяни и Данкова представили разнообразную продукцию, которая отправляется бойцам. Счёт волонтёрской помощи идёт на тысячи тонн.

Традиционно пользовалась большим интересом зрителей и самая большая площадка, где разместились заводчики борзых собак со своими грациозными питомцами, прибывшие из Москвы и других регионов. Число заводчиков с каждым годом растёт, в этот раз их было 17. Для них и любителей охоты провели соревнования по курсингу. Для зрителей организовали показательный забег борзых собак за механическим зайцем.

Особый колорит мероприятию придали тактические показательные учения, приближенные к боевым условиям: вынос с поля боя раненого, захват противника, уничтожение дронов, принятие огня на себя и спасение боевой группы. Для зрителей работала полевая кухня, монетный двор, выставка-ярмарка работ мастеров. Все вырученные средства будут направлены на оказание помощи бойцам СВО. К встрече гостей были готовы представители сельских подворий и работники культуры. Главной темой их площадок было охотничье оружие и снаряжение. Завершилось большое мероприятие патриотическим концертом.

Организаторами фестиваля являются Липецкая торгово-промышленная палата и администрация Данковского района, которые вместе с Липецким региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке предпринимателей Данковского района, регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, главного управления МЧС России по Липецкой области, центра «Мой бизнес» и делового сообщества региона ежегодно собирают представителей бизнес-сообщества. Для предпринимателей – это возможность встретиться в неформальной обстановке и обсудить перспективы сотрудничества.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.