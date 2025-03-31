Детей иностранцев не возьмут в школы Липецкой области без знания русского языка

Тест на знание русского языка вводится для детей иностранных граждан, которые поступают в школы Липецкой области. Не сдавшие его ребята не смогут обучатся в образовательных учреждениях.

Новые правила приёма на обучение министр образования региона и Дмитрий Демихов обсудил с руководителями районных и окружных отделов образования, а также директорами школ. Среди ключевых тем — перечень необходимых документов и процедура обязательного вступительного экзамена по русскому языку для детей иностранцев. Для тех, кто идёт в первый класс, проведут только устный тест. Поступающие во 2-11 класс пройдут и устную, и письменную проверку. Уровень владения русским языком оценит специально созданная комиссия.

Соответствующий закон был принят Госдумой РФ в конце 2024 года и вступает в силу с 1 апреля 2025 года. «Русский язык не просто предмет — это основа обучения, общения и взаимопонимания в школе. Если ребёнок не владеет языком, ему будет сложно учиться, а учителям — работать с классом. Наша задача — дать всем детям равные возможности, но при этом сохранить высокий уровень образования», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.