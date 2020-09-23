Дети до 14 лет не смогут выгуливать собак без сопровождения взрослых в Липецкой области

Сегодня комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого облсовета рассмотрел изменения в Кодекс об административных правонарушениях Липецкой области. Комитет впервые с марта прошел в очном режиме. Парламентарии работали с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и социальной дистанции.

Проект закона «О внесении изменений в статьи 8.4 и 8.5 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях» разработан и внесен в облсовет в порядке законодательной инициативы депутатом Мариной Донских. Документ подготовлен по результатам мониторинга правоприменительной практики отдельных положений регионального административного кодекса.

– Областным административным кодексом предусмотрен штраф за выгул собак детьми, не достигшими 14 лет. Сегодня мы уточняем, кто должен нести ответственность в таких случаях, – отметила председатель правового комитета регионального парламента Марина Донских. – Административное наказание понесут владельцы животных, родители или законные представители, так как подростки могут привлекаться к ответственности только с 16 лет. За подобные нарушения предусмотрены штрафы от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Детям разрешается самостоятельно без сопровождения взрослых выгуливать только карликовые породы и щенков до трехмесячного возраста.

Окончательное решение по представленному законопроекту парламентарии примут на ближайшей сессии областного Совета.