Поезд с детьми из Белгорода прибыл вчера на железнодорожный вокзал Липецка. Более 400 мальчиков и девочек от 6 лет встречали педагоги, сотрудники МЧС, социальные службы и волонтёры. Разместили ребят в лагерях Липецкой области.

Питание предусмотрено пятиразовое. На постоянной основе будут работать психологи и медики. Разработаны учебная и развлекательная программы, составлен график экскурсий по достопримечательностям региона. Белгородцам покажут зоопарк, Кудыкину гору, Задонск и Елец.

«Липецкая область уже второй раз принимает детей из Белгорода. Считаем важным помогать нашим соседям, вывести детей из районов, где сейчас неспокойно. Опыт у нас есть, первая группа детей уехала довольной, чему мы очень рады. Окружим ребят вниманием и заботой, чтобы переключить с тревожных мыслей», – прокомментировал губернатор Липецкой области.