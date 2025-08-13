Дети из ДНР и Белгородской области отдыхают в липецких лагерях

Около 150 детей из Донецкой Народной Республики приехали в лагеря «Берёзка» и «Чайка» на четвёртую смену. Столько же ребят из Белгородской области отдыхают в «Ёлочке», сообщили в минобразования региона. Эти лагеря входят в кластер «Липецкие каникулы», на территории которого расположены крытый бассейн, каток с искусственным льдом, верёвочный городок и лазертаг. Также школьников познакомит с различными профессиями и азами актёрского мастерства.

В «Прометее» проходит смена «Цифровое поколение», которая знакомит ребят с современными трендами ИТ-индустрии и перспективами развития цифровой экономики. Можно освоить ключевые компетенции в области программирования, анализа данных, кибербезопасности и дизайна интерфейсов, развить креативность и навыки командной работы. Лагерь «Альбатрос» заключительную смену посвятил патриотическому воспитанию молодёжи: здесь организовали курс молодого бойца, проводят акцию «Без срока давности» в память о подвиге героев Великой Отечественной войны, викторину «Юные патриоты» и другие мероприятия.

«Детский отдых – это не просто каникулы, а важная часть воспитания и развития. Мы делаем всё, чтобы ребята могли отдыхать безопасно, интересно и с пользой для здоровья. Рады детям из ДНР и Белгородской области. Уверен: каждый ребёнок заслуживает счастливого детства», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.