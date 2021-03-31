Состоялся муниципальный этап конкурса «Воспитатель года-2021».

Уже в который раз в нашем районе проводился конкурс профмастерства среди педагогов-воспитателей. Подобное «состязание» проходит с целью профессионального и личностного развития педагогов, выявления, поддержки и распространения опыта ярких, творческих педагогов, реализующих инновационные технологии дошкольного образования.

В конкурсе принимали участие 5 педагогов из дошкольных учреждений, показавших вместе с детьми различные занятия.

Так, Елена Вячеславовна Логинова, музыкальный руководитель детского сада ст. Плавица, представила образовательную деятельность по музыкальному развитию в младшей группе «Оладушки у бабушки».

Воспитатель детского сада №2 п. Добринка Марина Николаевна Иванова с подопечными организовала сюжетно-ролевую игру «Путешествие в страну игрушек».

Светлана Викторовна Полякова, воспитатель из детского сада №4 п. Добринка, продемонстрировала занятие по нравственной тематике «Учимся добру».

Воспитатель детского сада п. Петровский Елена Николаевна Есакова на суд жюри представила образовательную деятельность по народным традициям «Зимушку провожаем, весну встречаем».

Победителем же по итогам конкурса стала Наталия Вячеславовна Кутищева, воспитатель ГДО МБОУ «Лицей №1» п. Добринка. Она провела для дошкольников занятие по развитию речи «Сочинение небылиц». Уж к этой деятельности ребятишки всегда готовы. Они, как известно, горазды сочинять небылицы. Хотя педагога, разумеется, в большей степени волнует развитие речи у детей, а не их фантазии.

А Наталии Вячеславовне желаем победы в региональном этапе конкурса «Воспитатель года – 2021».