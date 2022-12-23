Сладкие подарки от руководителя Липецкой области Игоря Артамонова вручила детям мобилизованных вице-губернатор Ольга Белоглазова. На предновогоднюю встречу пригласили ребят из Лебедянского района, им от одного года до 15 лет.

В гости пришел и главный новогодний волшебник Дед Мороз со Снегурочкой. Он поздравил юных жителей региона с наступающим праздником и пожелал, чтобы все, о чем они мечтают, обязательно сбылось, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области. Ольга Белоглазова пообщалась с женами мужчин, которые участвуют в специальной военной операции, и спросила о пожеланиях, просьбах и проблемах. Вопросы, которые требуют индивидуального подхода, будут прорабатываться дополнительно. «Я рада возможности таких встреч и ценю их, – сказала Ольга Белоглазова. – Приятно лично поздравлять наших ребят с праздником и поговорить с их мамами. Ни одна семья мобилизованного не останется без нашего внимания».

В Липецке подарки будут вручать в 36 округах сотрудники соцзащиты и муниципалитета, а в районах области по домам пройдут представители органов власти и соцработники. На все вопросы ответят социальные кураторы. Старт этой предновогодней акции Игорь Артамонов дал 15 декабря в Усманском районе. «Обещали отцам, которые сейчас защищают нашу Родину, что позаботимся об их семьях. Подобрали хорошие сладкие подарки к празднику. В каждом районе, в каждой семье их получат дети мобилизованных. Мы стремимся, чтобы они чувствовали нашу заботу и поддержку», – сказал Игорь Артамонов.

Новые инициативы губернатора Липецкой области по расширению перечня мер поддержки для семей участников СВО накануне на сессии облсовета поддержали депутаты регионального парламента. Правительство области оказывает максимальную поддержку семьям мобилизованных и военнослужащих. «Мы постоянно на связи с родными и близкими наших защитников, помогаем всесторонне, в том числе вводим дополнительные меры поддержки», – подчеркнул губернатор.