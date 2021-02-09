Уже 4 месяца дети и подростки с аутизмом занимаются специальным хоккеем в Липецке. Это третья команда в России, в которой тренируются дети с ментальными нарушениями, сообщает Центр социальных инициатив “Максимум”.

С каждой тренировкой ребята становятся всё увереннее. Они осваивают новые элементы, охотнее выполняют упражнения. Падения неизбежны. Но падать нестрашно, когда за плечами поддержка опытных тренеров и доброжелательных хоккейных волонтеров,которые всегда поддержат и помогут. Родители тоже не бояться выходить на лёд, осваивают катание на коньках, подбадривая юных особенных спортсменов личным примером!

Одна из последних командных тренировок по специальному хоккею проходила в Ледовом комплексе на Сырском руднике 7 февраля. Юным спортсменам и их родителям помогал осваивать все тонкости хоккея тренер Андрей Владимирович Пирогов и хоккейные помощники Ника и Илья Шалимовы.

А чтобы мышцы были крепче, а действия — увереннее, особенные спортсмены теперь посещают групповые занятия по общефизической подготовке, которые проводятся в хоккейном центре «Чемпион». И не просто посещают, а нацелены сдать ГТО!

“Спасибо Колесникову Константину за возможность заниматься особенным детям в комфортных условиях, где они могут физически развиваться и совершенствовать навыки игры в хоккей”, – выражают благодарность родители и дети из организации “ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке”. Также они благодарят мэра города Евгению Уваркину и спортшколу №11 за возможность проводить тренировки для особенных детей на настоящем льду.