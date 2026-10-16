Дети с нарушением зрения покорили сцену

В Липецке состоялся областной инклюзивный фестиваль «Мир один для всех», который стал праздником творчества для детей с нарушением зрения. Они показали свои таланты и порадовали зрителей. Мероприятие было направлено на социокультурную реабилитацию и творческую самореализацию таких ребят.

Это событие стало не просто концертом, а пространством, где каждый ребенок становился видимым, причём не для глаз, а для души. Фестиваль объединил 59 ребят со всей Липецкой области. Для многих из них выход на сцену — маленькая победа над собой, шаг к уверенности и возможность сказать миру: «Я здесь, я могу, я хочу быть услышанным». И в этот день их голоса звучали особенно ярко. Добринский филиал ЛОО ВОС на данном мероприятии представлял Тимофей Илясов со стихотворением «Послушайте!» Владимира Маяковского.

Торжественное открытие фестиваля началось с тёплого приветственного слова председателя Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых Николая Александровича Сарычева. Он подчеркнул, как важно создавать пространство, где каждый ребёнок будет чувствовать себя нужным и ценным. Николай Александрович пожелал ребятам творческих успехов, неиссякаемого вдохновения, смелости и веры в собственные силы. Председатель ЛОО ВОС отметил, что каждое выступление — это уже победа, а поддержка зала делает эту победу ещё дороже.

На сцену также был приглашен Алексей Иванович Поляков, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», который выразил искреннюю благодарность организаторам за такую важную и нужную инициативу. Алексей Иванович обратил внимание зала на то, что подобные проекты — не просто мероприятия, а вклад в будущее, в формирование общества, где ценят и поддерживают каждого.

Центром праздника стала театрализованная концертная программа по мотивам любимой сказки о Мэри Поппинс. Волшебная история выступила прекрасным обрамлением для детских выступлений: в канву спектакля органично вплелись песни и стихи, исполненные ребятами. Каждый номер был наполнен искренностью и старанием, и именно эта искренность покоряла сердца зрителей с первых секунд.

Дети, несмотря на трудности со здоровьем, выступили прекрасно: они не просто читали стихи и пели, а проживали каждую строчку, делились своими чувствами, дарили залу частичку своей души.

Зал был заполнен до отказав: здесь собрались не только участники и их близкие, но и дети, которые в этот раз не выступали, но с огромным энтузиазмом поддерживали каждого артиста. Их аплодисменты, улыбки, радостные возгласы создавали атмосферу настоящего праздника, тёплую, живую, наполненную взаимной поддержкой. Зрители остались в полном восторге.

Особую благодарность хочется выразить компаниям Липецкой области, которые внесли свой вклад в поддержку фестиваля. Представители ООО «Бекарт» и генеральный директор ООО «Эластомерик системс» Роман Геннадьевич Руднев пожелали ребятам никогда не терять веру в себя, смело мечтать и стремиться к новым вершинам, а также поделились планами на дальнейшее сотрудничество.

Инклюзивный фестиваль «Мир один для всех» показал, какую важную роль он играет в формировании доступной культурной среды. Для незрячих детей участие в таких событиях не только возможность заявить о себе, но и важный шаг к полноценной интеграции в общество. Как отмечают организаторы, творчество становится универсальным языком, стирающим границы между особенными и обычными детьми.

Спасибо всем, кто стал частью этого праздника: организаторам, партнёрам, артистам и зрителям. Пусть этот свет, зажжённый в сердцах детей, никогда не гаснет, а их талант продолжает радовать и вдохновлять всех вокруг.м

Виктор АГАРКОВ,

председатель Добринского отделения ВОС.