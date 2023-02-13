Первые занятия для детей с особенностями развития стартовали в Липецком городском детско-юношеском центре «Спортивный» в рамках грантового проекта «Созвездие возможностей». Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей организовали совместные спортивно-оздоровительные, творческие и игровые занятия. Участниками проекта стали 40 особенных детей с разными особенностями развития (нарушения аутистического спектра, опорно-двигательного аппарата, зрения, ментальные нарушения), 40 родителей, 10 волонтёров, а также специалисты Липецкого отделения ВОИ, благотворительной ассоциации «Больше, чем добро» и АНО «АРТ пространство Открытый мир».

«Мы создадим уникальную инклюзивную площадку, где каждому участнику нашего проекта представится возможность не только для спортивного и творческого развития, но и включения в масштабные городские мероприятия на других инклюзивных площадках. Это реальная и доступная помощь не только детям, но и родителям, волонтёрам, которые получат новые знания и возможности в работе с особенными детьми» – рассказала руководитель проекта и директор АНО МСК «Спортивная компания» Ксения Казакова.

В июне дети и родители примут участие в благотворительном спортивном фестивале «Футбол в сердце», организатором которого является Ассоциация «Больше, чем добро». Также ребята покажут свои способности и таланты на Межрегиональном творческом фестивале «Открытый мир».

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – наша общая задача. Мы работает над тем, чтобы предоставить особенным жителям региона возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.