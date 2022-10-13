Еще один ребенок – сирота из Липецкой области Ирина Ледовская купила квартиру за жилищный сертификат. Однокомнатная квартира в Елецком микрорайоне обошлась ей всего в 4150 рублей.

В конце марта по инициативе губернатора региона Игоря Артамонова в Липецкой области принят закон «О социальной выплате на приобретение жилого помещения лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно закону, дети-сироты в возрасте 25 лет и старше, имеющие постоянный доход и состоящие в списке на обеспечение жилым помещением, теперь могут получить целевую выплату на приобретение жилья в виде сертификата.

«Мы используем все доступные нам механизмы для ускорения процесса обеспечения сирот жильём. Этот сертификат позволит ускоренными темпами решить проблему по предоставлению жилья детям-сиротам в Липецкой области в ближайшие несколько лет. Ожидающие своей очереди могут не только получить недвижимость, но и выбрать квартиру», – отмечает Игорь Артамонов.

Размер социальной выплаты является неизменным на весь срок действия сертификата и рассчитывается на день его выдачи, исходя из 45 квадратных метров общей площади жилого помещения и норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Липецкой области, значение которого определяется Минстроем России.

На сегодня выдано 29 жилищных сертификатов. Для его получения в 2022 году заявителю необходимо было в срок до 1 августа обратиться с необходимым пакетом документов в областное бюджетное учреждение «Эксплуатация жилищного фонда». По состоянию на 1 октября 2022 года в сводном списке находятся 504 человека в возрасте 25 лет и старше. Для получения сертификата в 2023 году заявление необходимо подать до 1 июня 2023 года включительно. Сертификат предъявляется к оплате в срок до 1 ноября текущего года включительно.