Ключи от квартир в новостройке вручили детям-сиротам в поселке Солидарность Елецкого района. Для них в новой пятиэтажке купили 30 квартир в новой пятиэтажке. Каждое жилое помещение сдается с отделкой «под ключ»: с ремонтом, необходимой сантехникой и газовой плитой.

Вокруг дома благоустроили территорию. Сделали асфальтовые дорожки, освещение, озеленение. В поселке Солидарность закупают жилье для сирот уже не в первый раз. В шаговой доступности от новостройки важная социальная инфраструктура, спортивные объекты. Буквально во дворе дома находятся ясли, детская игровая зона и спортивная площадка с уличными тренажерами, через дорогу – футбольный стадион, школа.

Закупаются квартиры и строятся целые дома для детей-сирот почти в десятке муниципалитетов региона за счет областных средств, в рамках государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» (подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»).

Всего в 2024 году более 350 детей-сирот справят новоселье. В 2025 году объем финансирования будет на том же уровне 1,3 млрд. рублей, что позволит приобрести также около 350 квартир.