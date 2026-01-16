Дети творчески отметили День зимующих птиц

15 января в России отмечался экологический праздник – День зимующих птиц.

История Дня зимующих птиц в России связана с писателем Евгением Носовым и его вдохновением от стихотворения Александра Яшина «Покормите птиц», что привело к ежегодной акции помощи птицам, а Союз охраны птиц России предложил 15 января, день рождения Носова, сделать официальным праздником, отмечая его с 2003 года для привлечения внимания к проблеме выживания пернатых зимой.

В этот день в ДЮЦ “Ритм” обучающиеся творческих объединений «Мир природы» (педагог Дедяева Е.Г. ) и «Развивающие птицы» (педагог Долматова Г.Е.) приняли участие в акции «Покормите птиц».

Ребята узнали, чем нужно кормить зимующих птиц, какую пользу приносят птицы, какие бывают кормушки, отгадывали загадки о птицах, сообщает госпаблик Детско-юношеского центра “Ритм” в ВК.

***

