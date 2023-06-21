Акции «Письмо ЮИД» проходит в Липецкой области. В эти дни на дорогах региона можно встретить рейдовые группы в составе автоинспекторов, родителей, педагогов и детей, которые совместно агитируют за безопасное управление транспортными средствами, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

В райцентре Красное к акции подключились самые маленькие участники дорожного движения. Воспитанники детского сада «Солнышко» из отряда помощников ЮИД «Зебрёнок» совместно с педагогами подготовили послания водителям. Дети при содействии полицейских, воспитателей и родителей просили взрослых всегда помнить о ПДД. Малыши сами вручали свои послания автомобилистам. Кроме того, на асфальте у перехода, расположенного неподалёку от дошкольного учреждения, дети и взрослые написали призыв «Стой! Убедись и иди!», напоминающий пешеходам о важности осторожного поведения на дороге.

Подобную акцию провели и школьники из деревни Екатериновка Долгоруковского района. После вручения писем ЮИД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и педагогами они напоминали водителям о Правилах дорожного движения.

Регулярно вручают свои послания водителям и учащиеся школ Лебедянского района. Во время профилактических рейдов юные инспекторы и дорожные полицейские обращают внимание автолюбителей на факторы дорожного риска, призывают соблюдать скоростной режим, быть крайне внимательными при проезде мест концентрации детей и молодежи. Организаторы подобных акций неоднократно отмечали, что детские призывы не оставляют равнодушными водителей и пешеходов, способствуют повышению сознательности участников дорожного движения.

«Привлечение детей к пропаганде правил дорожного движения имеет несколько положительных моментов. Во-первых, юные липчане сами изучают правила. Во-вторых, их присутствие в рейдах добавляет особый эмоциональный эффект акциям и акцент на важность соблюдения правил», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.