Наталия и Алексей РАСПОПОВЫ, п. Добринка.

День свадьбы: 7 августа 2004 года.

Супруги Распоповы в браке 20 лет. В этом году будут отмечать фарфоровую свадьбу. Их история — еще одно доказательство того, что и первая школьная любовь бывает самой настоящей, единственной и на всю жизнь.

Наталия и Алексей родились в д. Терпигорево, считающейся дальней окраиной Добринки. Жили на одной улице, учились в местной начальной школе, Алеша — на два года старше. Первоклашка Наташа сразу привлекла внимание мальчишки. Не случайно он стал носить до дома портфель своей подружки. Повзрослев, стал оказывать другие знаки внимания: нет-нет, да и сорвет полевой цветок для нее. Так рождалась первая юношеская любовь.

После четвертого класса терпигоревские ребята продолжали обучение в Добринской средней школе №1. Всерьез молодые люди начали встречаться, когда Алексей уже оканчивал школу, а Наташа училась в девятом классе.

Девушка с гордостью смотрела на своего избранника: спортсмен, участник соревнований по волейболу и баскетболу и, что немаловажно, без вредных привычек.

Сразу после школы парень на два года ушел служить в армию. Наташа, пока ждала любимого, успела поступить в Мичуринский пединститут. О мобильной связи тогда еще и речи не шло, поэтому общались через обычные бумажные письма. Писали друг другу часто и много.

Первая их встреча после двухлетней разлуки произошла на вокзале в г. Грязи. Наташа ехала домой на электричке, а он встречал ее на перроне с огромным букетом цветов и мягкой игрушкой…

— С тех пор ни на один праздник я без цветов не бываю, — рассказывает Наталия, — начиная с самых первых, весенних подснежников и ландышей.

Алексей поступил в тот же институт, только на заочное отделение, и сразу же пошел работать. Когда Наташа училась на последнем курсе, сделал ей предложение, как и полагается, с букетом и кольцом.

В пятницу, 6 августа, было венчание, а в субботу — регистрация в загсе. Свадьбу Распоповы играли в добринском кафе «Молодежное». Родственников с обеих сторон было много — около ста человек. Второй день праздновали на природе.

— Все прошло гладко, — вспоминает Наталия. — Погода была хорошая, настроение у всех замечательное. И только недавно мама раскрыла мне свою «тайну», которую хранила много лет. Раньше не могла — чтобы не расстраивать. Оказывается, мое белое свадебное платье с необычной красной оторочкой за три дня до регистрации было испорчено. На нем кошка окотила семерых котят. Мама, проявив женскую мудрость, тогда ничего не сказала мне об этом, потихоньку постирала и отгладила его…

Кстати, найденная в интернете примета о том, где окотится кошка, незамужним девушкам сулит большую любовь и брачный союз. Так и вышло у наших героев.

Первое время молодые жили в доме свекрови. Пока Наталия доучивалась, Алексей ремонтировал доставшийся им от бабушки дом. А по выходным ездил в Грязи встречать свою Наташеньку, которая приезжала теперь домой каждую неделю.

На выпускной в институт Наталия Распопова приехала вместе с супругом, оставив с бабушками новорожденную дочку Лизу. Вторая дочь Валерия родилась через четыре года.

Молодая семья в то время уже жила в своем заботливо обустроенном папиными руками доме. Из-за хлопотной маминой работы (Наталия служила в полиции) дочки с раннего возраста воспитывались в детском саду. По-настоящему Лиза с Лерой увидели маму, когда родители занялись семейным бизнесом. У них появилось больше времени для дома и детей.

— Муж всегда участвовал в воспитании дочек, — рассказывает Наталия. — Он у нас заядлый рыбак и охотник. Его страсть к рыбалке больше всех разделяет Лиза. Вдвоем они занимали первые места на рыбацких соревнованиях, а однажды им даже достался приз зрительских симпатий. Дочка приезжает из медуниверситета домой (она учится в Рязани) и сразу с папой едет к водоему с удочками.

Распоповы никогда не стояли перед дилеммой: уехать в город или остаться на малой родине? Они не променяют свое Терпигорево ни на какие блага мегаполиса. Доставшийся им по наследству бабушкин дом давно перестроен и расстроен. Усадьба рядом — огромная. Алексей постарался сделать так, чтобы его девчонки чувствовали себя комфортно: посадил большой сад, построил во дворе беседку, бассейн… У них любят бывать гости. На праздники за столом больше десяти человек собирается, из Москвы родственники приезжают.

Родители и дети всегда вместе: работают, отдыхают, ездят на юг. Все это по-настоящему скрепляет семью.

— Самое большое счастье для нас, когда мы собираемся вместе, — продолжает собеседница. — Это очень важно для близких и любящих людей. Но дети растут, и мы понимаем, что они не всегда будут рядом. Год назад Лиза от Движения Первых (она у нас всегда была активисткой) поехала в Москву. Поездка совпала с днем рождения папы. Чтобы порадовать его, дочка организовала настоящий сюрприз: собрала большое количество ребят и записала вместе с ними оригинальное видеопоздравление. Это был один из лучших подарков в жизни мужа.