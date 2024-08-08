Летом тема безопасности на дорогах актуальна как никогда. Вот и в детском саду МБОУ»Лицей №1″ п. Добринка прошёл «День ПДД». Об этом рассказывает паблик отдела образования Добринского района.
В гости к детям приходил Светофор Светофорович Мигалкин!
Ребята повторили правила дорожного движения, отгадывали загадки, читали стихи, участвовали в разных эстафетах. Было очень радостно, интересно и занимательно!
А самое главное, этот тематический день закрепил знания правил дорожного движения у дошкольников в целях воспитания безопасного образа жизни.
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