Институт изучения детства, семьи и воспитания подвел итоги конкурса на присвоение статуса федеральных инновационных площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и образования, в котором приняли участие и образовательные организации Липецкой области. Всего было подано около 1500 заявок из всех российских регионов. По итогам отбора статус инновационной площадки получили 500 образовательных организаций, в том числе и липецкие.

«Подобные конкурсы очень важны, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Современные школы и дошкольные учреждения должны идти в ногу со временем. Мы очень многое делаем в регионе для того, чтобы система образования становилась все более и современной».

Победителями по направлению «Эффективные практики классного руководителя в контексте реализации программы воспитания» признаны гимназия №11 из Ельца, липецкие школы №14 и №25 имени Героя России А.В. Теперика, гимназия №69 имени С. Есенина также из областного центра. По направлению «Уклад образовательной организации как основа воспитательного процесса» победителями признаны липецкие гимназии №12 «Гармония» и №64 имени В.А. Котельникова, лицей №3 имени К.А. Москаленко, школа села Девица Усманского района, специальная школа-интернат Ельца. Победителем по направлению «Инновационные подходы к организации и содержанию трудового воспитания в образовательной организации» признан детский сад №124 Липецка, а по направлению «Педагогическое сопровождение формирования навыков безопасной жизнедеятельности и образа жизни, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» в число лучших вошел детский сад №110 областного центра.

Цель создания инновационных площадок – совершенствование системы воспитания. С каждой из них будет заключено соглашение о сотрудничестве до 30 декабря 2024 года, а также сформирован план работы на год. Победители пройдут курсы повышения квалификации, станут участниками апробации, разработки методических материалов, воспитательного процесса и других активностей, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.