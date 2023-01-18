Строители приступили к возведению детских садов в микрорайонах Звёздный и Университетский в Липецке. Детсад в Звёздном рассчитан на 350 малышей, здесь откроют четыре ясельных и 11 дошкольных групп. Фундамент здания уже готов. Сейчас строители возводят стены подвала, прокладывают их гидроизоляцию и монтируют плиты перекрытия. Следующий этап – устройство стен первого этажа.

Уже сейчас на связи со строителями будущий руководитель дошкольного учреждения. Заведующая активно включится в работу, когда возведут коробку здания. Она будет следить за оснащением и наполнением помещений, чтобы создать для воспитанников наилучшие условия.

Также благодаря федеральным программам в Звёздном в этом году начнётся строительство школы на 1500 мест. Сейчас готовится документация для заключения контракта «под ключ» на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, сетей теплоснабжения с котельной. Для удобства жителей, после завершения строительства, к новому садику и школе обустроят подъездную дорогу.

Дошкольное учреждение в Звёздном планируют сдать до конца года. Также в декабре должен распахнуть двери детсад в Университетском на 224 ребёнка. Трехэтажное здание, в котором будут четыре ясельные группы и десять дошкольных, строят на месте пустыря в западной части микрорайона, ограниченной улицами Замятина и Белянского. Согласно паспорту фасад здания будет выполнен в современном стиле с учетом актуальных архитектурных тенденций. На территории оборудуют площадки для прогулок и места для занятий спортом, а все остальное пространство благоустроят и озеленят. Сейчас на площадке ведутся работы по армированию и установке опалубки монолитного ленточного фундамента. Бетонная подготовка под него уже залита. Строительство детских садов стало возможным благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту.

«В Липецке и в целом в регионе строится, ремонтируется, реконструируется множество объектов социальной сферы. Благодаря им жизнь липчан становится комфортнее», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.