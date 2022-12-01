Торжественная церемония открытия детской итоговой выставки и награждение победителей XIX областного конкурса-фестиваля художественного творчества детей и юношества имени народного художника России Виктора Сорокина состоится 2 декабря в Липецком музейно-выставочном центре областного краеведческого музея. Выставка будет работать до 18 декабря.

Имя Виктора Семеновича Сорокина золотыми буквами вписано в историю культуры Липецкой области и России в целом. Он стал одним из немногих отечественных мастеров кисти, при жизни которого был открыт посвященный его творчеству музей. В его день рождения, 25 декабря, ежегодно отмечается областной праздник День художника. Учреждена областная премия имени В.С. Сорокина, которой ежегодно удостаиваются лучшие воспитанники детских художественных школ. «Липецкая земля всегда была богата истинными талантами, настоящими мастерами своего дела, – не раз отмечал губернатор региона Игорь Артамонов. – Правительство области в дальнейшем будет оказывать им всемерную поддержку».

Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, творческое состязание юных художников проводится в регионе с 2003 года, способствуя сохранению и продолжению лучших традиций школы художника Виктора Сорокина, 110-летний юбилей которого отмечается в декабре этого года. На итоговую выставку профессиональное жюри отобрало более 200 живописных, графических работ и работ в скульптурной технике исполнения.

Жюри определило победителей в шести возрастных группах и трех номинациях в зависимости от техники исполнения. Из 495 участников от 5 до 17 лет, представивших творческие работы на конкурс, 73 юных художника и скульптора стали его победителями. Традиционно издан каталог лучших работ итоговой выставки конкурса-фестиваля.