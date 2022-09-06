Первая детская модельная библиотека открылась сегодня в Липецке по адресу проспект Мира, 5. Книгохранилище площадью 390 квадратных метров превратилось в «Smart»-библиотеку, сочетающую традиционный формат работы и новейшие технологии.

Для юных посетителей работают несколько залов — от зоны творчества и просмотра спектаклей до лаборатории робототехники и пространства виртуальных возможностей. Библиотеку оснастили современными VR-технологиями, установили интерактивный пол и глобус, который может рассказать о разных странах мира. Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, на модернизацию детской библиотеки по нацпроекту «Культура» из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей. Еще 780 тысяч рублей добавлено из городской казны.

«В Липецке по нацпроекту «Культура» это первая детская модельная библиотека. В прошлом году мы открывали детскую библиотеку в Чаплыгине. В этом году к модельным присоединится еще детская библиотека в Ельце. Думаю, что современные дети оценят новейшие технологии, которые откроют им мир знаний, и модельные библиотеки региона станут для них вторым домом — уютным и интересным. Для маленьких липчан этим удивительным пространством станет смарт-библиотека, где они смогут раскрыть свои творческие способности и любовь к книгам», — считает начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва.

В Липецке уже действуют две модельные библиотеки: имени Петра Семенова-Тян-Шанского и военно-историческая библиотека имени Михаила Водопьянова. Сразу после открытия детской библиотеки СМАРТ М, изменит свой статус центральная городская библиотека имени Сергея Есенина — она тоже станет модельной. До конца года в регионе по нацпроекту «Культура» запланировано открытие еще двух модельных библиотек в Ельце — взрослой и детской.

«Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки Липецкой области становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Всего в Липецкой области за три года работы по национальному проекту появились 11 модельных библиотек.