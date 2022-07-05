Новая благоустроенная детская площадка построена в селе Баловнево Данковского района по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области преобразятся 115 общественных пространств.

«Улучшение качества жизни людей в селах и деревнях входит в число первоочередных задач региональной власти, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства. Мы стремимся к тому, чтобы наши муниципалитеты выглядели чисто, красиво и уютно».

Работы по благоустройству уже ведутся на каждом из объектов, а часть уже закончены. Так ранее по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» детские спортивно-игровые площадки обустроили на улицах Фролова в деревне Ивановка и Интернациональная в селе Бигильдино Данковского района.

Третья детская площадка в Данковском районе находится в центре села Баловнево у здания Дома культуры. Место выбрано не случайно, здесь рядом расположены школа, детский сад и реабилитационный центр для детей. Ее дизайн-проект сформирован для детей различного возраста, каждый ее гость сможет найти здесь занятие. Для подрастающего поколения обустроили песочницу, малый городок, качели-гнездо, детский комплекс. Для ребят постарше поставили тренажеры и сделали зону отдыха.

«Благоустройство новых мест, новых точек притяжения людей способствует дальнейшему развитию территорий, и, как следствие, повышению комфортного проживания населения. Стоит отметить и синхронизацию национального проекта с другими программами, в том числе муниципальными. Обустройство детской площадки в селе Баловнево дает наглядный тому пример», – отметил начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.

Обустройство детской спортивно-игровой площадки в рамках нацпроекта способствовало дальнейшему благоустройству прилегающей территории самим муниципалитетом. Рядом с этой площадкой появился парк с арт-объектами «Арфа» и «Музыкальная скамейка». Также в парке в тени деревьев установили лавочки для отдыха. Почетными гостями на торжественном открытии площадки в селе Баловнево, которое прошло в формате детского праздника с мастер-классами, стали глава Данковского района Валерий Фалеев и глава сельского поселения Людмила Чернышева, сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области.