Новая благоустроенная детская площадка построена в поселке Солидарность Елецкого района по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области преобразятся 115 общественных пространств.

Раньше на этом месте это была старая площадка, которая не отвечала современным требованиям. Теперь здесь появилось современное пространство с игровыми комплексами, малыми архитектурными формами и песочницами. «Улучшение качества жизни людей в селах и деревнях входит в число первоочередных задач региональной власти, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства. Мы стремимся к тому, чтобы наши муниципалитеты выглядели чисто, красиво и уютно».

В самом Ельце продолжаются работы по благоустройству сквера имени Пушкина, проект преображения которого победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году. Подрядчик уже завершил демонтажные работы, прокладку сетей водоснабжения и канализации, наружного электроосвещения и сетей видеонаблюдения. В планах – ремонт фонтана в центральной части сквера, обновление пешеходных дорожек и системы освещения, установка современных малых архитектурных форм. Для самых маленьких жителей города в сквере создадут новое игровое пространство. Также появятся понтонная и смотровая площадки на набережной, зона буккроссинга, персонажи сказок Александра Пушкина. Все работы по преображению сквера планируют завершить до конца года.