Сквер Гагарина в городе Грязи трижды становился победителем Всероссийского голосования за благоустройство, которое проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», – в 2021, 2022 и 2023 годах. В итоге все три года его улучшали и облагораживали.

Сначала в 2022 году на пустыре площадью 1,5 гектара создали сквер для прогулок, потом каждый раз добавляли новые элементы и зоны для отдыха, игр, спорта. В этом году после всех этапов благоустройства здесь можно увидеть большую детскую площадку с качелями, горками, необычными игровыми элементами, батутами. Есть большая и удобная прогулочная зона, велодорожка, стадион с мягким резиновым покрытием. Помимо сквера Гагарина, благодаря активности жителей, в городе в прошлом году обновили сквер 50 лет Победы. В этом году работы начались на территории сквера Новорожденных.

«В городах Липецкой области в текущем году преобразится больше ста пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Из них больше 30 выбрали сами жители Липецкой области в ходе ежегодного Всероссийского голосования за благоустройство. Кроме того, самое масштабное благоустройство пройдет в Данкове и городе Грязи. Инициативы этих городов стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. В Данкове преобразятся улицы Карла Маркса и Урицкого. В городе Грязи – изменит свой облик улица Правды», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.