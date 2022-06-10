Детская спортивно-игровая площадка обустроена на улице Большак в селе Большой Хомутец Добровского района благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчики приступили к работам весной и успели закончить их в начале лета.

После планировки территории на площадке были уложены песчаное, плиточное и мягкое прорезиненное покрытия, а также установлены детские игровые комплексы, баскетбольное кольцо, волейбольные стойки и малые архитектурные формы. Появление детской площадки имеет большую значимость для местных жителей, сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области. Улица Большак является одной из основных и густонаселенных в селе. Кроме того, она связывает Большой Хомутец с селом Лебяжье с одной стороны и селом Горицы с другой.

«Улучшение качества жизни людей в селах и деревнях Липецкой области входит в число первоочередных задач региональной власти, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства. Мы стремимся к тому, чтобы наши муниципалитеты выглядели чисто, красиво и уютно».

Всего в этом году благодаря нацпроекту в Добровском районе обустроят четыре детские площадки. Две из них – в районе улиц Молодежная и Костикова в селах Замартынье и Путятино – сдали досрочно. Еще одна детская площадка появится в селе Богородицкое. Работы по ее созданию уже стартовали. Помимо игрового оборудования здесь установят тренажеры на различные группы мышц, а также спортивный комплекс. Ожидается, что первых посетителей общественное пространство встретит уже в середине этого лета. «Создание комфортных условий для жителей сельской местности, и, особенно, для самых юных наших граждан, является для нас приоритетом. Очень важно, чтобы у подрастающего поколения было счастливое детство», – отмечает начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.