Детская поликлиника и женская консультация Чаплыгинской районной больницы располагаются в новом трехэтажном здании, построенном год назад по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

К детскому подразделению прикреплены около 4,5 тысячи юных пациентов. За 2023 год врачи детской поликлиники приняли 19787 маленьких пациентов. Это на 18% больше, чем в 2022 году. Специалисты женского отделения обследовали 5044 женщины, что на 12% больше, чем годом ранее.

Жители Чаплыгинского района особенно оценили то, что потоки пациентов разделены. Женщины, пришедшие на прием к гинекологу, не пересекаются с пациентами детской поликлиники. А сдающим кровь беременным не приходится стоять в одной очереди в процедурный кабинет с инфекционными больными.

Для удобства пациентов детской поликлиники на первом этаже предусмотрены гардеробная и колясочная зоны, фильтр-бокс, регистратура, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты УЗИ-диагностики, забора крови и два прививочных кабинета. На втором этаже располагаются дневной стационар, кабинеты врачей-педиатров, кабинет для приема маленьких пациентов узкими специалистами и процедурные.

В женской консультации организованы современная регистратура, кабинеты акушера-гинеколога, терапевта, психолога, УЗИ и КТГ, ЛФК и массажа, процедурный и кабинет для подготовки беременных к родам. Также предусмотрена малая операционная и палаты дневного пребывания. Кроме того, медучреждение оснащено новым УЗИ-аппаратом с высокой разрешающей способностью. Он оборудован фетальным монитором и несколькими датчиками. Один из них используется для вен, другой – для артерий, третий – для брюшной полости. С его помощью врач УЗИ сможет оценить сердцебиение и шевеление будущего ребенка.

«Новый корпус больницы должен был значительно улучшить качество оказания врачебной помощи, и мы видим, что с этой задачей он справился. Жители довольны помещением, оснащением, работой врачей, оказываемыми услугами», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.