В Липецкой районной больнице идет капитальный ремонт детского поликлинического отделения. Общая площадь объекта составляет 1000 квадратных метров. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» на сумму более 6 млн рублей. Помощь в детском поликлиническом отделении Липецкой РБ получают жители Липецкого района и поселка Сырский Рудник Липецка. После ремонта материально-техническая база лечебного учреждения значительно улучшится, что сократит время обслуживания пациентов и повысит качество оказания медицинских услуг, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

Строители уже обновили системы отопления и освещения, заменили оконные блоки на пластиковые, провели вентиляцию, установили кондиционеры, оборудовали колясочную при входе, заменили сантехнику и сделали косметический ремонт потолков. В рамках программы «Доступная среда» оборудована туалетная комната для маломобильных граждан. Далее специалисты приступят к замене пожарной сигнализации и напольного покрытия. Планируемый срок завершения реконструкции – 30 апреля 2023 года.

«Модернизация здравоохранения в регионе идет уже не первый год и достаточно успешно. При строительстве новых учреждений сразу закладываются все современные стандарты, предусмотренные для таких организаций. При ремонте уже имеющихся поликлиник и больниц разрабатываются проекты, которые не только наводят внешний лоск и чистоту, но и учитывают перепланировку зданий, обновление инженерных сетей. Старыми остаются только стены и адрес. Все остальное – из самых современных материалов и с самыми передовыми характеристиками», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая РБ обслуживает 71239 пациентов, в том числе 14554 ребенка. В состав ее входят поликлиника №2 в поселке Сырский Рудник на 550 посещений в смену, терапевтическое, хирургическое, детское отделения, дневной стационар на 88 мест. Отделение скорой медицинской помощи представлено пятью выездными бригадами. Также больница представлено такими лечебно-профилактическими учреждениями, как амбулатория, 8 отделений общей врачебной практики, 22 фельдшерско-акушерских пункта, 7 домовых хозяйств.