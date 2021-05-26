Летняя оздоровительная кампания стартует в Липецкой области 1 июня. На территории региона будут работать 13 загородных лагерей. Отдохнуть в них смогут около девяти тысяч детей, половина из них – по социальным путевкам. Это юные липчане, которые находятся в трудной жизненной ситуации, воспитываются в многодетных, малообеспеченных или в неблагополучных семьях, дети-инвалиды и дети-сироты, трудные подростки. «Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – в числе приоритетов деятельности органов власти», – подчеркивает руководитель региона.

Сегодня в большинстве лагерей подготовительные работы завершаются. Летняя кампания организована с учетом 75-процентной наполняемости отрядов и строгого выполнения требований по профилактике коронавируса. «В лагерях будут действовать определенные правила: перед открытием каждой смены будет проводиться генеральная уборка, персонал будут обследовать на наличие COVID-19. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Они должны быть организованы преимущественно на воздухе. Навещать детей в лагерях родители не смогут», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

На этой неделе сотрудники МЧС и специалисты Роспотребнадзора проводят плановые проверки. В рамках подготовки к летней кампании в шести лагерях Центра развития детского отдыха были проведены текущие ремонтные работы. В «Чайке» установили новую водонапорную башню и отремонтировали обеденные залы столовой. В «Ёлочке» для столовой закупили мебель, а в двух корпусах установили новые душевые. Как и прежде особое внимание уделено безопасности лагерей. В каждом из них есть системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, круглосуточная стационарная телефонная связь, заключаются договоры с охранными предприятиями.

В Липецкой области уже определен размер компенсации родительской платы за путевку из средств регионального бюджета. Он составит 11657 рублей за смену на 21 день и 8064 за 14 дней. В настоящее время практически все путевки в детские загородные лагеря забронированы. 25 мая в России стартовала программа детского туристического кэшбека. В Липецкой области она пока работает в тестовом режиме. Продажа путевок по льготным условиям продлится до 31 августа, а совершить поездку можно будет до 15 сентября. Условия просты: оплатить смену для ребенка необходимо картой «Мир». На нее же родителям возместят половину стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей. И еще при покупке важно убедиться, что детский оздоровительный центр является участником программы. Это можно сделать на сайте мирпутешествий.рф.

Получить возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря, которые были приобретены до старта программы детского туристического кэшбека, можно будет с 15 июня до конца октября. Оформить возврат необходимо через портал госуслуг. В Липецкой области работает горячая линия по организации летнего отдыха. Специалисты Центра развития детского отдыха ответят на все вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией 2021 года. Телефоны горячей линии: 8(4742) 242-877, 242-787.