Готовность Липецкой области к детской весенне – летней оздоровительной кампании 2021 года обсудили в администрации региона на совместном заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей. Его провел заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.

Весной 2021 года в Липецкой области планируют работать три загородных детских лагеря- «Олимп», «Звездный» и «Клён», а также школьные лагеря. Отдохнуть в них на весенних каникулах смогут около 20 тысяч детей. Оздоровительная кампания в Липецкой области пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Наполняемость лагерей уменьшена на 50%, заезд будет проводиться в один день, отменены межотрядные мероприятия, в помещениях будет организована регулярная дезинфекция.

«Федеральный центр предоставил право регионам самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки, определять даты начала летней оздоровительной кампании. В Липецкой области мы планируем начать ее в традиционные сроки», – отметил заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.

Летом 2021 года в Липецкой области планируют открыть 13 загородных и более 360 пришкольных организаций отдыха и оздоровления детей, которые посетят около 42 тысяч детей. В этом году оздоровительная кампания продолжит носить социально – ориентированный характер. В приоритетном порядке загородные лагеря посетят дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Помощь и поддержку получат все, кто в этом нуждается. Такую задачу перед ответственными службами ставит глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти», – подчеркивает руководитель региона.

До конца марта специалисты управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области должны просчитать стоимость путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря.

Особое внимание будет уделяться организации безопасности здоровья детей. «В каждом лагере должен быть запас дезинфицирующих средств и антисептиков. Сотрудники лагеря и дети будут проходить через обязательный фильтр с измерением температуры тела бесконтактными термометрами», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Одним из ключевых вопросов летней оздоровительной кампании является комплектование лагерей кадрами. В целях минимизации риска распространения коронавирусной инфекции в этом году традиционное мероприятие по подготовке вожатых «Навстречу лету!» будет проведено в дистанционном формате.

В апреле пройдет очередное заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей. На нем будут определены дата начала летней оздоровительной кампании и продолжительность лагерных смен.