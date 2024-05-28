Акция «Письмо ЮИД» проходит в Липецкой области в рамках областного мероприятия «Внимание – дети!». Школьники готовились к ней заранее – написали множество обращений к участникам дорожного движения. Самые интересные и необычные были отобраны для раздачи водителям. Их вручали в рамках рейдовых мероприятий в Ельце и Лебедяни, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Взрослые охотно принимали детские послания, в которых зачастую были написаны простые, но очень важные слова: «Уважаемые автомобилисты, не садитесь пьяными за руль, не превышайте скорость, берегите нас!». Также участники отрядов ЮИД и родительских патрулей, присоединившиеся к автоинспекторам, лично обращались к водителям. «Практически каждый автолюбителей – родитель. Поэтому такое мероприятие имеет сильный профилактический эффект», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.