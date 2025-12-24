Детские пособия и пенсии придут жителям Липецкой области до новогодних праздников

В связи с новогодними праздниками жители Липецкой области, которым детские пособия поступают на счета в банках, за декабрь получат их досрочно. Так же раньше обычного будут перечислены пенсии липчанам, отмечают в региональном отделении СФР.

25 декабря липецкие семьи с детьми получат:

— единое пособие;

— ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям;

— ежемесячные пособия на детей до 3 лет военнослужащих по призыву.

26 декабря на банковские счета липчан придут ежемесячные выплаты из материнского капитала и пенсии за январь. В эту дату выплаты получат те, кому пенсия должна была прийти 4-го и 11 января. Далее средства будут перечисляться по графику.

Семьям с детьми и пенсионерам Липецкой области, получающим выплаты в почтовых отделениях, средства начнут выплачивать с 3 января. Уточнить информацию о доставке можно в отделениях «Почты России».

Дополнительную информацию по графику доставки выплат можно получать по телефону горячей линии — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 в пятницу с 8:30 до 16:30.