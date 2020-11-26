Детские пособия и выплаты продлят автоматически

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией переоформление выплат и пособий на детей без предоставления документов продлено еще на несколько месяцев. Такое решение приняли депутаты областного Совета на очередной 48-й сессии. Она прошла в режиме заочного открытого голосования.

До 1 марта 2021 года переоформление детских пособий и ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением третьего и последующих детей, будет проводиться автоматически. Родители могут не подавать документы и сведения. Семьи будут получать выплаты на основании ранее предоставленной информации.

– Такая профилактическая мера позволит обезопасить наиболее уязвимые категории граждан от заражения коронавирусом. Сегодня в регионе свыше 33 тысяч семей с детьми получают пособия и выплаты на детей, для подтверждения права на которые требуется ежегодное переоформление. Сейчас, во время пандемии, принято решение делать это автоматически, – отметили в Липецком областном Совете депутатов.