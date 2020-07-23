Детские сады открываются в Липецкой области

Липецкая область готовится к переходу на третий этап снятия эпидограничений по COVID-19. Ожидается, что на этой неделе руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области подпишет постановление, в соответствии с которым откроются все дошкольные образовательные учреждения региона, сообщили в областном управлении образования и науки.

«Ответственные службы и ведомства своевременно и эффективно проводят всю необходимую для сохранения жизни и здоровья липчан работу. Поэтому мы можем открыть и многофункциональные центры, и детские сады, и другие так необходимые жителям региона организации. При этом санитарные врачи рекомендуют соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию и держать социальную дистанцию», – заявил Игорь глава администрации Липецкой области Артамонов на состоявшемся накануне заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В ближайшие дни детские сады будут работать в штатном режиме. Родители, желающие привести детей в дошкольные организации, должны будут за 2-3 дня обратиться к воспитателям или руководителю учреждения для своевременного заказа продуктов питания на детей. Также для посещения дошкольного образовательного учреждения родителям необходимо получить медицинскую справку от врача о состоянии здоровья и эпидемиологическом окружении ребенка. Сделать это нужно не ранее чем за три дня до выхода в детский сад.

В дошкольных образовательных учреждениях соблюдаются все требования и меры, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Сохраняется масочный режим для родителей и медицинский контроль за детьми. Перед входом в группу малышам измерят температуру. В детских садах регулярно будет проводиться дезинфекция помещений.