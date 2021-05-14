Новые игровые комплексы установлены на территориях детских садов в селах Черкассы, Соколье, Каменское, Казаки и деревне Хмелинец Елецкого района. И все это благодаря сотрудничеству администрации Елецкого района и ООО «Елецкий», которые оплатили приобретение игрового оборудования.

В Елецком районе выстроена стратегия взаимодействия социально-ориентированного бизнеса и органов власти. Местные предприниматели оказывают помощь в ремонте школ, детсадов и учреждений культуры, строительстве дорог, благоустройстве сел и деревень.

«У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».