Школы искусств Липецкой области получили музыкальные инструменты в рамках нацпроекта «Культура». Одной из первых обладательниц новых инструментов и учебной литературы в этом году стала ДШИ в Грязинском районе, сообщили в управлении культуры и искусства региона.

«Фортепианные классы школы пополнились двумя пианино «Мелодия». Приобретен аккордеон «Weltmeister», поступили учебные пособия и ноты для школьной библиотеки», – рассказали в управлении. Там уточнили, что за время работы по нацпроекту «Культура» с 2019 года 37 школ искусств региона и два колледжа искусств приобрели музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на 248,8 млн рублей.

В 2023 году на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и литературой по нацпроекту «Культура» выделено 32,3 млн рублей. Новое оборудование, инструменты и учебные пособия получат семь школ региона. Кроме того, в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области будут реконструированы ДШИ в Лев-Толстовском и Тербунском районах. За четыре года капремонт проводили в 10 ДШИ Липецкой области.

В 2019, 2021 и 2023 годах финансирование осуществлялось за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. В 2019-м на оснащение семи ДШИ направлено 49,59 млн рублей. В 2021 году выделено 49,4 млн рублей на оснащение 11 ДШИ, расположенных в сельской местности. В 2022-м в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» были приобретены музыкальные инструменты, специальная литература и оборудование для 14 ДШИ региона на общую сумму 51,4 млн рублей из средств областного и муниципальных бюджетов. В 2023 году планируется приобрести около 100 инструментов, уже получено 50. Среди них рояли, пианино, аккордеоны, баяны, гитары и другие. Всего за четыре года закуплено более 500 инструментов.

«В школах искусств не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Педагоги прививают юным жителям региона вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их духовно развитыми личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования несомненно способствует повышению уровня художественного образования», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.