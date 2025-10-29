Детские выплаты и пенсии в ноябре жители Липецкой области получат раньше срока

Детские пособия и пенсии жители Липецкой области получат раньше установленного графика. Это связано с тем, что выплатной период выпадает на праздничные и выходные дни, сообщает отделение СФР по региону.

1 ноября выплаты перечислят тем, кто получает их на банковский счёт. К ним относятся:

— единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин;

— ежемесячные выплаты на первого ребёнка до 3 лет, рождённого до 1 января 2023 года;

— «чернобыльские» выплаты;

— пособия на детей до 3 лет военнослужащих по призыву;

— пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим гражданам.

Далее выплаты будут производиться по графику. 5 ноября отделение СФР по Липецкой области перечислит семьям ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет. 7 ноября средства поступят работающим липчанам, получающим пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет через банки. В единый день доставки перечисляются только безналичные выплаты. Средства поступают по графику до окончания выплатного дня.

Раньше обычного, 1 ноября, положенные выплаты получат и пенсионеры Липецкой области, которым пенсия поступает на банковские карты 4 числа.

Если липчане получают пособия или пенсии через «Почту России», то доставка выплат произойдет как обычно — по 25-е число — и будет зависеть от графика работы конкретного почтового отделения и даты доставки пенсий и пособий по адресу дома.

Телефон горячей линии СФР — 8-800-10-000-01.