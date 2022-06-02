Открытие детского ботанического сада Липецкой экостанции состоялось в Центре дополнительного образования «ЭкоМир». Более 150 школьников приняли участие в работе интерактивных тематических площадок. Они познакомились с историей возникновения и принципами работы ботанического сада, основами ботаники, методами исследований.

Как сообщили в областном управлении образования и науки региона, коллекция ботанического сада насчитывает свыше 200 видов растений. Особое место занимают растения, занесенные в Красную книгу региона. Уникальна коллекция суккулентов и узамбарских фиалок, роз, дикорастущих и культурных растений для ландшафтного дизайна.

Теперь у школьников есть база для учебно-исследовательской и проектной деятельности. Здесь будут проводиться интерактивы, мастер-классы и экскурсии. Встречи со специалистами в области естествознания позволят ребятам участвовать в профессиональных пробах в сфере селекции, генетики, интродукции растений. Детский ботанический сад – это новый формат дополнительного образования детей естественнонаучной направленности в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».