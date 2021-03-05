4 марта состоялось заседание Общественной палаты Липецкой области, в котором принял участие Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран. Темой для обсуждения стали меры поддержки семьи, материнства и детства.

В своем выступлении детский омбудсмен отметил, что ежегодно в адрес уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступают обращения граждан с просьбой помочь в сохранении единственного жилья, которое было приобретено при использовании материнского капитала и ипотечного кредита.

В настоящее время действующим законодательством на кредитные организации не возложена обязанность возврата материнского капитала при передаче им права собственности на жилое помещение. Фактически потеряв единственное жилье, семьи теряют и материнский капитал.

Юрий Таран обратился к собравшимся с предложением внести изменения в действующее законодательство и усовершенствовать механизм использования материнского капитала, предусмотрев повторное его использование семьей при невозможности погашения ипотечного кредита и передаче жилого помещения кредитным организациям.

Необходимо отметить, что уже существует положительный пример решения проблемы использования материнского капитала обманутыми дольщиками. Так в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.10.2020 № 1706 «О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» обманутые дольщики, получившие денежные компенсации вместо квартир, могут повторно использовать средства материнского капитала, находящиеся в Пенсионном фонде.

В ходе обсуждения на заседании были обозначены важные направления дальнейшей совместной работы. Также члены Общественной палаты приняли рекомендации, адресованные областной власти и социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в сфере поддержки семьи, материнства и детства.