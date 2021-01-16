Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран и руководитель Молодежки Общероссийского народного фронта по Липецкой области Алина Теперик провели мониторинг освещенности улиц с. Верхний Телелюй и д. Виноградовка Грязинского района.

Поводом посещения стало обращение жителей деревни Виноградовки. В своем обращении жители деревни просили восстановить освещение на центральной улице, через которую ходят дети в школу с. Верхний Телелюй. В деревне заселены 15 домов, в которых проживают также и многодетные семьи. Участок протяженностью свыше 500 метров не имеет освещения, что представляет опасность, как для взрослых, так и для детей.

Диалог с жителями деревни получился конструктивным. Помимо основной проблемы участники встречи также обсудили вопрос продления маршрута школьного автобуса. Во взаимодействии сельской и районной администрациями проблемы будут решены. Дорога в школу должна быть безопасной!

Напомним, с 1 декабря 2020 года Липецкая область присоединилась к реализации зимнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства-2020/2021», который продлится до 1 марта 2021 года.