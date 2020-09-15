Детский отдых в Липецкой области прошел без ЧП и нарушений

После введения третьего этапа снятия ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции с 27 июля в Липецкой области в лагерях успели отдохнуть 20 тысяч детей. «Забота о юном поколении, повышение качества медицинской помощи, создание условий для оздоровления детей – важнейшие приоритеты деятельности органов власти», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.

Подводя итоги летней оздоровительной кампании, в региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что за этот период аварийных ситуаций и групповых инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Всего в регионе работали 253 оздоровительных учреждения: 12 загородных стационарных лагерей и 241 – с дневным пребыванием детей. Все организации перед открытием обследовали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области. Персонал оздоровительных уч­реждений прошел обучение по специальным программам курса гигиенической подготовки, необходимые медицинские обследования, в том числе на наличие новой коронавирусной инфекции.

В управлении Роспотребнадзора работала горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха, на которую поступило 82 звонка. Большинство обращений касалось мер профилактики коронавирусной инфекции.