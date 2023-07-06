Первого июля подведены и опубликованы итоги всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады России-2023», который проходил в дистанционном формате с января по май текущего года.

Приятная новость: детский сад №2 п. Добринка (заведующая Оксана Зимина) вошел в число лучших детских садов России!

Такой почетный статус дошкольное учреждение получило вполне заслуженно. Это современный, самый новый в районе детский сад. Здесь имеется отдельный спортзал, оборудованный всем необходимым для занятий инвентарем, музыкальный зал, где дети занимаются фитнесом и хореографией, и многое другое. Кроме того, в этом детском саду созданы условия для пребывания детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Детский сад №2 п. Добринка сегодня посещают 95 дошколят.