Детский сад №3 в Лебедяни открылся после капитального ремонта

В Лебедяни после масштабного обновления открылся детский сад №3. В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов. Капитальный ремонт провели в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Лебедянь входит в перечень опорных населенных пунктов натерритории Липецкой области. Финансирование строящихся и ремонтирующихся объектов в опорных населенных пунктах осуществляется в приоритетом порядке.В здании обновили фасады и внутренние помещения, заменили инженерные системы, создали современные и безопасные условия для воспитанников.

Детский сад рассчитан на 320 детей. Здесь работают 11 возрастных и две ясельные группы. В каждой предусмотрены игровые, спальни и буфетные зоны. Для занятий оборудованы музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также медицинский блок.Одним из главных новшеств стал обновлённый бассейн. Здесь планируют проводить занятия по обучению плаванию и детскому фитнесу.

«Липецкая область получает очень большое внимание, которое сопровождается крупными вложениями в развитие наших сёл. Мы благодарны за финансовую поддержку, оказываемую нам ежегодно»,— отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.