Пар в коридорах, отклеивающиеся обои и осыпающаяся штукатурка: таковы для детского сада №78 последствия порыва теплотрассы, произошедшего накануне вблизи бизнес-центра «Виктория» в Липецке. Как пояснила председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, вечером 17 февраля кипяток хлынул в подвал детсада.

– Здание детского сада находится по уровню ниже места аварии. Соответственно потоки горячей воды лились в подвал и по территории учреждения. Отопление было отключено, из подвала поднимался пар, который нанёс серьёзный ущерб отделке помещений. Это случилось в конце дня, и дети были сразу же отправлены домой. Сегодня мы были вынуждены просить родителей оставить детей дома. Сейчас решается вопрос о дальнейшей работе детского сада, потому что полноценно принять воспитанников в таких условиях мы не можем.

Действительно, хотя вода из подвала ушла, проблемы остались. Стены, полы и потолки помещений одного крыла первого этажа намокли из-за сильного испарения, в коридоре от батарей и окна до сих пор валит пар. Сегодня на занятия в детский сад родители привели семерых детей. Их разместили в крыле, которое не пострадало из-за аварии.

– Постепенно отопление подаётся в помещения детского сада. Группа, где находятся дети, полностью отапливается, в ней поддерживается необходимая температура, – рассказывает заведующая детским садом №78 Алла Лиманская. – Хоть и для семи малышей, но детский сад работает по всем правилам – здесь проходят занятия, на кухне готовят еду.

Департамент образования рассчитывает величину ущерба от аварии. Кроме того, в ближайшее время будет проведена независимая экспертиза для того, чтобы направить претензию на возмещение ущерба ПАО «Квадра».

До вечера в департаменте образования планируют решить вопрос по работе дошкольного учреждения. Информацию до родителей донесёт руководство детского сада и воспитатели, сообщили в пресс-службе администрации города.