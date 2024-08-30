В селе Косырёвка Липецкого района будет построен детский сад. Финансирование предполагается из областного и муниципального бюджетов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он встретился с жителями села и обсудил с ними, каким они хотят видеть новое дошкольное учреждение.

В Косырёвке активно ведётся жилищное строительство, много молодых семей, в том числе 93 многодетные, в половине из которых по четыре ребёнка и больше. Детей в возрасте до шести лет сейчас в селе свыше 500.

«Надеюсь, что новый детский садик станет ещё одним стимулом жить и работать на липецкой земле. Скоро начнём его здесь строить. Поручил профильным блокам как можно быстрее приступить к работам», – прокомментировал губернатор.