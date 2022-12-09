Новый корпус яслей в посёлке Солидарность Елецкого района, построенный по нацпроекту «Демография», готовится к открытию. Учреждение сможет принять 60 малышей возрастом от двух месяцев до трёх лет. Для их комфорта в здании оборудованы медицинский блок, прачечная, пищеблок, зал для музыкальных и физкультурных занятий. В группах сделаны раздевалки, игровые и буфетные комнаты.

Еще 99 воспитанников скоро примет детский сад в селе Доброе, возведенный по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Строители уже завершают внутреннюю отделку помещений и благоустройство территории. Завершить все работы на обоих объектах планируется к концу года.

«Современные детские сады хорошо спроектированы и оснащены. Здесь есть всё необходимое для гармоничного развития детей. Особенно важно, что подобные садики сегодня возводятся не только в крупных городах региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.