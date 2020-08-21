Детский сад в селе Ламское Становлянского района капитально отремонтирован

Глава региона области Игорь Артамонов посетил детский сад «Светлячок» в селе Ламское в ходе рабочей поездки в Становлянский район. Жители много лет ждали реконструкции этого здания. Построенное в 1979 году помещение ни разу не ремонтировалось. В дошкольном учреждении были проблемы с электрикой. В декабре 2018 года глава региона побывал в детском саду. По его поручению здесь был сделан большой ремонт. В мае 2019 года здание закрыли, а в феврале 2020 года маленькие воспитанники уже вернулись в свои группы.

За время ремонта строители поменяли крышу, инженерную систему здания, заменили окна, двери, обновили внутренние помещения, благоустроили территорию. На обновление сельского садика было потрачено 21,6 миллионов рублей. Из них почти 20 миллионов выделило управление строительства и архитектуры Липецкой области, остальное – средства районного бюджета. Областная субсидия была предоставлена по государственной программе «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».

Игорь Артамонов обратил внимание на площадку на территории детского сада, где на оборудовании появились дефекты. Он поручил главе района проконтролировать скорейшее устранение недостатков подрядчиком. «Детский сад заметно преобразился. Подрядчик, который некачественно сделал площадку, исправит все недочеты. Недобросовестные компании в нашем регионе работать не будут», – отметил Игорь Артамонов.