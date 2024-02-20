Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня с рабочей поездкой посетил Становлянский округ. В деревне Лукьяновке руководитель региона провёл встречу с жителями, а также посетил местный детский сад, которому требуется ремонт.

В здании 1988 года постройки необходимо менять инженерные сети и кровлю, обновлять фасад и внутренние помещения. Как рассказали сотрудники детсада, численность детей дошкольного возраста в деревне не снижается. Сейчас его посещают 49 малышей, в том числе из соседних сёл. В Лукьяновке работает крупное сельхозпредприятие, жители обеспечены рабочими местами с хорошей зарплатой, молодёжь остаётся здесь жить.

Игорь Артамонов сообщил, что детский сад в Лукьяновке будет отремонтирован.

«Будем делать. Средства выделим из регионального бюджета. У нас есть хорошая практика переделывать старые школы в новые. С садиками хотим так же. Особенно в сельской местности», – отметил губернатор.