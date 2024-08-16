Детский сад №1 «Солнышко», расположенный в посёлке Володарское Донецкой Народной Республики, капитально отремонтировали липецкие строители. В дошкольном учреждении заменили кровлю, фасад, инженерные сети, провели внутреннюю отделку, установили современную мебель и смонтировали новый пищеблок. На прилегающей к садику территории новая детская площадка с верандами, игровыми комплексами, качелями, песочницей и баскетбольной стойкой.

Детский садик рассчитан на 140 детей, половина уже набрана. Двери для воспитанников учреждение откроет 1 сентября. «Липецкая область взяла шефство над Володарским округом в 2022 году. Мы помогаем восстанавливать объекты социальной, дорожной инфраструктуры, оказываем гуманитарную помощь по запросу. Всё больше неравнодушных липчан – общественников, бизнесменов – подключается к этой работе. Общими усилиями мы сможет создать для наших соседей все условия для комфортной и безопасной жизни», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.