Сегодня получено заключение о завершении строительства нового детского сада в селе Доброе. В январе дошкольное учреждение примет детей. Запись в группы уже ведется. Сад рассчитан на 99 детей. Это пять групп для детей от 3 до 7 лет. Этого количества достаточно, чтобы решить проблему переполненности имеющихся двух детских садов села.

Строительство нового садика велось по программе «Комплексное развитие сельских территорий» два года. Стоимость объекта составила более 200 млн рублей, из которых 95% – федеральные средства. Учреждение построено по нетиповому проекту. Таких садиков в стране пока только два. Причем проект второго – добровского – был существенно доработан в части планировки помещений и дизайна фасада. Главное его отличие от остальных дошкольных учреждений – нарядный вид. Здание удачно вписалось в малоэтажную застройку микрорайона.

Внутреннее же оснащение полностью соответствует всем современным требованиям и нормативам. Для каждой группы подготовлены помещения с игровой, спальней, санузлом, раздаточной, а на территории оборудованы отдельные игровые площадки. Также в учреждении предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, есть просторный музыкальный и спортивный зал.

Детский сад назвали «Знайка». По словам заведующей Марины Пыжиковой, детей здесь будут не только растить, но и готовить к тому, чтобы переход из садика в школу прошел с минимальной адаптацией. Для этого руководство закупает так называемые STEM-технологии. Это специальные развивающие наборы, которые позволят детям изучать окружающий мир. В их числе робототехника, конструкторы, макеты Солнечной системы, симуляторы звуков природы и многое другое. Кроме того, во всех холлах сделаны бизиборды, чтобы дети могли развивать кругозор и логику, а также тренировать мелкую моторику. Здесь есть панно, изображающие магазин, больницу, остановку и даже Красную площадь с курантами, которые, к слову, показывают точное время.

Детский сад расположен в микрорайоне «Молодёжный», считающейся перспективной развивающейся территорией села. Здесь уже построены и функционируют: физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн. Возводятся социальное жилье, поликлиника. В планах на 2023 год – обустройство пешеходной зоны и строительство Молодежного парка с зонами для отдыха и занятий спортом.

«Этот микрорайон и новый детсад являются положительным примером комплексного развития территорий, когда параллельно с возведением жилых домов строятся объекты инфраструктуры, создаются все необходимые условия для жизни людей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.